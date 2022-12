Una serata di musica e divertimento per dare il benvenuto al nuovo anno. Domani sera a Pontecorvo il capodanno si festeggerà in piazza con un evento unico e imperdibile. «Dopo il cenone tutti alla villetta - ha affermato il consigliere comunale delegato agli eventi Massimo Santamaria - Per ballare, ridere, scambiare baci e abbracci e brindare al 2023. Saremo un solo grande cuore in festa, il cuore pontecorvese».

Una festa che vedrà piazza Porta Pia illuminarsi, come racconta Santamaria: «La notte del 31 dicembre piazza Porta Pia sarà illuminata a giorno per la più divertente festa di fine anno. La discoteca a cielo aperto accenderà le luci nel cuore della città a partire dalle 22.30 con un dj set e una offerta musicale di assoluta qualità: alla consolle Maicol Marsella e Federico Delle Cese – special guest DJ Jad, Articolo 31 e DJ Wlady. Musica, luci, effetti speciali, giochi pirotecnici, addobbi e tanto sano divertimento, in sicurezza, per il nostro primo Capodanno in piazza. Ringrazio il sindaco, l'amministrazione comunale e gli amici dell'associazione Bridge Inside, come sempre straordinari. Il loro aiuto è stato fondamentale».