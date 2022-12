In tanti hanno partecipato al flash-mob tenuto nel primo pomeriggio ad Anagni nei pressi del bivio Winchester, teatro di gravissimi incidenti stradali. La manifestazione è stata organizzata da associazioni e cittadini per chiedere attenzione degli enti preposti sulla sicurezza stradale. Il sindaco Daniele Natalia ha annunciato la realizzazione della rotatoria attesa da anni. Il 3 gennaio, ha detto, verranno aperte le buste della gara di appalto.

Un minuto di silenzio è stato osservato in memoria di Francesca Colacicchi, l'ultima vittima del bivio killer, morta un mese fa all'età di 26 anni.