Pino Nerone della Vignola è un pastore tedesco di colore nero. È in braccio a Valeria Altobelli, presentatrice, cantante, volto noto della tv, moglie del canottiere olimpionico Simone Venier. Insieme hanno voluto regalare il cucciolo a loro figlio, per Natale. Si sono affidati a Davide Puccia e hanno dato una casa e soprattutto tanto amore al nuovo amico a quattro zampe. E insieme, Valeria, Simone e Davide lanciano un appello in vista delle imminenti festività del Capodanno. Vogliono sensibilizzare all'utilizzo dei botti di Capodanno.

«Ho perso il mio cane Giotto a settembre, dopo 17 anni - racconta l'artista sorana - Per me è stata dura. Mi mancava l'affetto di un amico a quattro zampe e ho deciso di regalarlo a mio figlio». Altobelli lancia un monito. «È arrivata la fine dell'anno e c'è l'usanza dei botti di capodanno. Tanti amici muoiono di infarto. Un mio amico lo scorso anno ha perso il suo cucciolo che come il mio Giotto aveva una paura tremenda. Insieme a mio marito e a Davide voglio lanciare un appello, magari accendere una fiaccola al posto dei botti che possono disturbare il quiete vivere dei nostri amici a quattro zampe. Un piccolo gesto di responsabilità, perché anche i bambini hanno paura dei botti. Gli animali sono come dei bambini, sono più sensibili, è un peccato farli spaventare. Ricordo il mio Giotto che correva spaventato. Loro non capiscono quello che sta succedendo. Ci si può divertire in un altro modo, ad esempio con fiaccole luminose». Un appello, infine, a prendersi cura degli animali. «In questo periodo si tende a regalare cucciolo. Ecco ricordiamoci che è un impegno».