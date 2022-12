Dopo l'aggravarsi delle sue condizioni prima di Natale, il papa emerito Benedetto XVI è seguito costantemente dai medici nell'ex monastero Mater Ecclesiae. Stando a quanto rivela il giornale tedesco "Bild", Ratzinger non avrebbe alcuna intenzione di essere portato in ospedale. A preoccupare sono, in particolar modo, i suoi problemi respiratori. Sebbene le condizioni di salute del pontefice sembrerebbero stabili, sono comunque gravi.

Ad assisterlo nella sua residenza c'è monsignor Georg Ganswein, suo segretario particolare, con le quattro memores domine di Comunione e Liberazione, ma anche fra Eligio, infermiere vaticano, e il medico personale, Patrizio Polisca. «Il Papa emerito è riuscito a riposare bene la notte scorsa - ha dichiarato Matteo Bruni, direttore della Sala stampa vaticana - è assolutamente lucido e vigile e oggi, pur restando gravi le sue condizioni, la situazione al momento è stabile».

Al termine dell'udienza generale di stamattina Papa Francesco ha rinnovato l'invito, esteso a tutti, a pregare per il Papa Emerito Benedetto e a sostenerlo in questo momento difficile. E così su twitter si moltiplicano le preghiere e i messaggi di vicinanza. Dai cardinali alle persone comuni, tutti mostrano la propria vicinanza a Ratzinger.