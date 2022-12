Una stazione micrometeorologica sarà installata nell'area antistante il polo artigianale. Il Comune firmerà una convenzione con Arpa Lazio per il posizionamento e l'attivazione della postazione. A darne notizia è l'assessore all'ambiente Elisa Guerriero che spiega: «La firma della convenzione con Arpa Lazio sancirà il posizionamento nello spazio antistante il polo artigianale di una stazione micrometeorologica per la durata di sei anni. Se si pensa che la rete micrometeorologica dell'Arpa Lazio è composta da otto postazioni di misura, si comprende l'importanza che tale strumento può avere nel nostro territorio.

Infatti tale postazione consentirà di avere dei dati meteorologici che confluiscono nel modello previsionale di elaborazione dei dati della qualità dell'aria, che quindi per il nostro comune saranno ancora più rispondenti alla realtà. La collaborazione con enti come Arpa Lazio, che ringrazio per la disponibilità e l'attenzione, è fondamentale anche per attivare sinergie e collaborazioni su progetti di disseminazione ambientale con la popolazione scolastica del nostro territorio». Il consiglio comunale ha approvato la convenzione che verrà firmata con Arpa Lazio, dopodiché saranno avviate le procedure per l'installazione della stazione micrometeorologica.