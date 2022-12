Dopo i giorni di festa, con il ritorno a un regime normale di effettuazione dei test, sono tornati a salire i nuovi casi di Covid-19. Nel bollettino emesso ieri dall'Asl di Frosinone sono stati inseriti 248 nuovi positivi (8 dei quali rilevati fuori provincia) a fronte di 1.100 tamponi eseguiti. Buono il numero dei nuovi negativizzati, che si è attestato a quota 223. Si è registrato, purtroppo, anche un decesso: una donna di 88 anni residente a Ceccano.

In base ai dati diffusi dall'Asl di Frosinone, gli attuali positivi sul territorio provinciale sono 1.327, mentre sono 56 le persone ricoverate in ospedale per gli effetti dell'infezione. Nel Lazio sono stati 3.132 i nuovi casi positivi registrati, 2.250 in più rispetto alla rilevazione precedente. Nelle ultime 24 ore i tamponi processati sono stati 18.327, fra cui 2.559 molecolari e 15.768 antigenici: il rapporto fra positivi e tamponi è di 17%, come ha comunicato l'assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato nel consueto bollettino di aggiornamento sull'andamento del Covid-19. Le persone guarite sono state 2.237, mentre i morti sono stati 5 A Roma i nuovi contagi sono stato 1.648, nelle province 888.