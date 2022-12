Rischia grosso per evitare un cinghiale. È accaduto la scorsa notte sulla strada regionale della Vandra. Nei pressi dell'incrocio per Posta Fibreno. Una donna di 36 anni residente a Sora, in zona Selva, stava tornando a casa a bordo della sua Citroen C5 dopo aver lavorato in un bar a Posta Fibreno alta, quando all'improvviso si è trovata davanti l'animale. Nel tentativo di schivarlo, ha perso il controllo della vettura che è uscita di strada, si è cappottata e ha terminato la sua corsa in un fossato, poco prima dell'imbocco della superstrada. Fortunatamente la giovane non ha riportato ferite, anche se lo spavento è stato grande. Sul posto si sono precipitati i soccorritori: un'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di rito. La donna è stata trasportata all'ospedale di Sora per accertamenti mentre un carroattrezzi ha provveduto a recuperare l'auto.