Ormai la voce che si era diffusa tra la popolazione della probabile chiusura della Stazione carabinieri di Filettino con accorpamento a quella di Trevi nel Lazio sta diventando motivo di preoccupazione.

Abbiamo contattato il sindaco il quale ci riferisce che ha già avuto a tal proposito, due incontri con il comandante provinciale dei carabinieri e il prefetto. «Ho rappresentato - dichiara il sindaco Gianni Taurisano - tutte le motivazioni relative a questa assurda scelta, perché chi ha proposto la chiusura si sarà basato meramente su dati statistici di furti, di attività criminose o di presenze in caserma per denunce.

Filettino vive fortunatamente una realtà limitata a piccoli reati e non è stato tenuto conto che il nostro è il comune più alto del Lazio a 1075 metri con condizioni climatiche invernali, neve e ghiaccio sulla strada che hanno comportato nel recente passato difficoltà lasciando alcune zone isolate. Filettino ha anche una stazione sciistica a 1800 metri, dove solo nei fine settimana sono presenti non meno di duemila persone e siamo al confine con la regione Abruzzo.

Il personale della stazione di Filettino si è sempre prodigato anche per assistere l'unica unità di polizia locale. Il mio paese ha una estensione territoriale di 77 chilometri quadrati, nel periodo estivo si raggiungono oltre 14000 presenze dovute soprattutto alle seconde case. Mi sono attivato anche presso gli organismi superiori affinché venga rivalutata a livello centrale la proposta di chiusura ed integrato il personale che non è stato mai sostituito in questi anni».