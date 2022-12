«Ventotto posti per giovani volontari tra i 18 e i 29 anni non compiuti interessati ad impegnarsi per un anno in un'esperienza altamente formativa e di grande valore etico. Un passaporto per arrivare a conoscere meglio se stessi e, soprattutto, avvicinarsi con un'ottica diversa agli altri». È l'appello che lancia il Consorzio Parsifal. I progetti riguardano gli ambiti dell'assistenza ai bambini, alle persone con disabilità, dell'educazione, dell'animazione e della promozione culturale per bambini, giovani e stranieri, della comunicazione sociale.

Per quanto riguarda le attività in provincia di Frosinone - da realizzare presso gli uffici del Consorzio Parsifal, presso l'Associazione Gottifredo e presso la Cooperativa Altri Colori - sono disponibili 8 posti a Frosinone, 16ad Alatri, 2 a Collepardo e 2 a Fiuggi: i giovani selezionati presteranno servizio in centri socio-educativi per disabili, una comunità alloggio per disabili adulti, tre sedi del servizio Botteghe Educative del distretto Fr/A e nell'ambito di attività di comunicazione sociale e di promozione culturale in favore di studenti stranieri.

Tutti i progetti del Consorzio Parsifal prevedono inoltre una quota di posti riservati per giovani con minori opportunità (in difficoltà economiche, con bassa scolarizzazione o con disabilità). Le domande dovranno pervenire entro il prossimo 10 febbraio 2023 alle ore 14.