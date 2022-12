Dopo India, Taiwan e Giappone anche in Italia i viaggiatori provenienti dalla Cina saranno sottoposti al tampone antigenico. Lo ha deciso il ministro della Salute Orazio Schillaci. «Ho disposto, con ordinanza, tamponi antigenici Covid-19 obbligatori, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia - ha dichiarato il ministro Schillaci aggiungendo che - La misura si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l'individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana».

A Malpensa il 26 dicembre sono stati testati i passeggeri di due voli. «Sul primo volo - ha spiegato Guido Bertolaso, assessore al Welfare della regione Lombardia - su 92 passeggeri sono 35 i positivi. Nel secondo, su 120 passeggeri 62 sono risultati positivi». Nonostante il rimbalzo dei casi rilevati nelle ultime settimane, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, oggi ha assicurato che la situazione epidemiologica è "sotto controllo".