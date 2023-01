Un'idea invitante per mettere in vetrina il patrimonio storico e culturale di Ferentino. È nata la guida turistica a fumetti per accompagnare turisti, cittadini e ragazzi alla scoperta dei monumenti della città. Nella biblioteca comunale è stata presentata "Ferentino Comics Tour", la nuova guida con vignette, con Tilla alla scoperta dei siti storici.

Antonio Pompeo, sindaco dimissionario, «un modo nuovo e accattivante per conoscere e valorizzare le nostre bellezze». "Ferentino Comics Tour" è il nuovo strumento di valorizzazione turistica della città, nato dall'idea originale e dalla creatività artistica di Martina De Risi, i testi sono della professoressa Biancamaria Valeri, la voce narrante della giovanissima Cristina Paris, le registrazioni di Luca Leoni della Luma Recording Studio di Ferentino e il coordinamento di Roberto Ruffini, direttore bibliotecario.

Una guida colorata e innovativa che, attraverso un linguaggio nuovo e la grafica attraente, utilizza vignette divertenti, alcune in dialetto, per accompagnare il visitatore alla scoperta delle bellezze della città. Percorsi, immagini e aneddoti sono presentati da una simpaticissima adolescente cartoon, Tilla, che permette di riscoprire monumenti, bellezze architettoniche e siti storici di Ferentino. Nell'itinerario sono state introdotte nuove località, come Porciano e Sant'Antonio, non annoverate nelle guide tradizionali. Inoltre essa indica anche il mezzo con cui percorrere i tragitti e attraverso l'utilizzo di icone, come i piedini o le automobili, suggerisce il percorso più adatto per raggiungere la meta descritta.