La biblioteca comunale di Sant'Apollinare si è trasformata in laboratorio natalizio insieme all'associazione culturale "Libriamo" di Formia. I bambini hanno potuto vivere una mattinata tra caccia al tesoro, indovinelli, letture e sorprese. L'iniziativa è stata inserita nel cartellone del Natale approntato dall'amministrazione del sindaco Scittarelli.

Dopo la caccia al tesoro, domani pomeriggio, sempre nella biblioteca comunale, si potrà giocare a tombola e ad altri giochi da tavolo tutti insieme. Il 3 gennaio, grande attesa per la Befana tra musica, divertimento, sapori della tradizione e voglia di stare insieme. Nel rispetto della tradizione intanto, in paese sono stati nuovamente addobbati due abeti presso il cimitero comunale. «Per dire ai nostri cari che non ci sono più che continuano a vivere nel cuore di tutti», questo lo spirito dell'iniziativa.