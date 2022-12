Mentre a Cassino Plant tutto tace e i cancelli riapriranno il 10 gennaio, la multinazionale fa passi da gigante sul fronte della mobilità. Faurecia, una società del gruppo Forvia, Michelin e Stellantis hanno annunciato l'avvio di una trattativa esclusiva per l'acquisizione di una considerevole quota di partecipazione in Symbio, azienda leader nel settore della mobilità a idrogeno a zero emissioni, da parte di Stellantis, che andrà ad affiancarsi agli attuali azionisti Faurecia e Michelin.

«La tabella di marcia di Symbio per gli aspetti tecnici combacia perfettamente con i piani di Stellantis relativi alla mobilità a idrogeno in Europa e negli Stati Uniti», ha dichiarato Carlos Tavares, Ceo di Stellantis. «Questo passo consentirà di velocizzare lo sviluppo di questa tecnologia, che consentirà di offrire ai nostri clienti nuovi prodotti a basse emissioni oltre ai tradizionali veicoli elettrici».