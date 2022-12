Un camice bianco e un naso rosso e una grande energia che riesce a dare forza e coraggio soprattutto nei momenti difficili. Perché ridere fa bene al cuore, e quando si riesce a far sorridere un bambino, a regalare un momento di gioco, felicità, anche se si è su un letto di ospedale, l'impegno e i sacrifici sono ripagati.

Hanno scelto di trascorrere le festività a servizio del prossimo, soprattutto dei bambini che non hanno avuto la possibilità di festeggiare il Natale a casa. Bambini che sono stati presi per mano da simpaticissimi clown.

L'associazione "teniamoci per mano onlus", del distretto di Frosinone, non si è fermata neanche durante le feste. Alla vigilia, a Natale e nel giorno di Santo Stefano, i clown hanno fatto una sorpresa speciale ai piccoli ricoverati in ospedale. Lo sguardo e la meraviglia dei bambini alla vista dei clown è stato il regalo più bello anche per gli stessi rappresentati dell'associazione. Visita speciale, inoltre, in alcune case famiglia della provincia.

I clown hanno consegnato i regali che amici dal cuore grande «hanno donato ai bimbi di due case famiglia in provincia di Frosinone dove noi clown facciamo servizio di clownterapia - si legge sulla pagina Facebook dell'associazione "Teniamoci per mano" - I bambini hanno scritto la letterina a Babbo Natale ed ognuno di loro ha poi ricevuto il regalo richiesto. Vedere i bimbi saltare dalla gioia, sentire le loro urla mentre scartavano i regali è stato il più bel regalo di Natale che potessimo ricevere. Grazie ancora ai nostri amici che hanno compiuto un grande gesto d'amore».

Post di felicità anche dopo la visita negli ospedali. «Era importante esserci e noi ci siamo sempre! W i clown».