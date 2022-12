È di due feriti e di due autoveicoli distrutti il bilancio del terribile incidente avvenuto nella serata di ieri scorso sulla ex provinciale Guglietta vallefratta, in direzione Latina. Il violento impatto tra una utilitaria ed un furgone da lavoro è avvenuto intorno alle 18.30 subito dopo il Ponte Nuovo, ad un paio di chilometri dal centro abitato. Immediati i soccorsi allertati dai primi passanti, preoccupati delle condizioni dei conducenti dei due veicoli coinvolti in un frontale. Sebbene fortunatamente i due uomini, uno residente ad Amaseno e l'altro di Frosinone, non abbiano riportato ferite gravi, è stato necessario il ricovero presso l'ospedale del capoluogo, dove sono stati condotti a bordo di ambulanze.

Non sono chiare le cause dell'impatto, sul luogo per accertare la dinamica dell'incidente ma anche per consentire il transito dei veicoli in sicurezza, si sono recati i carabinieri della stazione di Amaseno. Insomma, tanto spavento, tanti danni ma almeno, sembrerebbe, nessun rischio serio per la salute dei due conducenti. Purtroppo in questi giorni, le cattive condizioni climatiche, con nebbia e pioggia, rendono l'asfalto molto viscido e la strada in questione presenta non poche criticità, complice talvolta la velocità sostenuta.

Non si tratta dell'unico incidente di questo ultimo scorcio di anno nella zona, poco più avanti un'altra auto era finita fuori strada volando letteralmente sopra il fossato di scolo laterale delle acque e finendo nel bel mezzo di un terreno. Molte le lamentele che sollevano gli automobilisti e che più volte abbiamo riportato. Innanzitutto si tratta dell'assenza di un'adeguata segnaletica, soprattutto orizzontale. La zona, infatti è interessata da frequenti banchi di nebbia e percorrere questa strada è davvero difficoltoso per chi si reca al lavoro di buon mattino o rientra di sera. A questo si aggiungono le cattive condizioni dell'asfalto, dissestato in più punti