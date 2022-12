Trovata morta all'interno della sua abitazione. La vittima è un'anziana di ottantaquattro anni. È successo questa mattina a San Martino di Lupari, in provincia di Padova. Ferito il marito, di ottantanove anni, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova. A scoprire il fatto una delle due figlie che era passata per un saluto ai genitori. Fermata dai carabinieri, invece, l'altra figlia della coppia che viveva con loro. È stata individuata in provincia di Vicenza, in una località che aveva raggiunto in auto. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti.