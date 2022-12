Una cerimonia per il conferimento del "Premio Città di Sora". Un premio reintrodotto dall'amministrazione Comunale e fortemente voluto dal sindaco di Sora, Luca Di Stefano. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio del 23 dicembre, nella sala consiliare del palazzo municipale del Comune. Insieme ai premiati sono state consegnate anche due targhe ai carabinieri del comando compagnia carabinieri di Sora e a due dipendenti della società Ambiente spa che, alle prime ore del mattino del 20 gennaio scorso, sono stati protagonisti del salvataggio di un'anziana signora.

La giornalista Ilaria Paolisso, presentatrice dell'evento, ha ricostruito la vicenda. Due operatori della società Ambiente spa di Sora, alle 4.30 del mattino, stavano effettuando il ritiro porta a porta su Via Cittadella, quando hanno sentito dei lamenti provenire da un'abitazione. In casa c'era un'anziana signora a terra che chiedeva aiuto. Arrivata sul posto una pattuglia dei carabinieri, i militari sono riusciti a entrare, dopo essersi arrampicati fino al piano superiore, da una finestra e soccorrere così l'anziana di 93 anni. La donna è stata trasferita subito dopo al pronto soccorso dell'ospedale di Sora. Dopo un mese di ricovero la donna è stata dimessa e ora è in buona salute.

A consegnare il premio ai due carabinieri il sindaco di Sora e neo presidente della Provincia di Frosinone, Luca di Stefano, il presidente del Consiglio comunale, Francesco Facchini, e il comandante della compagnia carabinieri di Sora, il capitano Domenico Cavallo. Sono stati premiati anche il regista sorano Luca Rea e, nella categoria Juniores, Guido Polsinelli, atleta sorano in forza al gruppo sportivo fiamme oro di Roma.