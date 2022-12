Una città che accoglie flussi turistici. Il sindaco di Sora, Luca Di Stefano, parla di una grande squadra di tecnici ed amministratori che arriva a scrivere la storia. «Il grande successo del Natale è sotto gli occhi di tutti, specie a livello turistico. Giorni che vedono un ricco cartellone di eventi e tante presenze. Successo anche nell'estate passata, ed oggi con Sora città del Natale. La nostra città è tornata ad essere un punto importante per l'intera provincia di Frosinone. Lo dicevo in campagna elettorale: l'obiettivo era quello di ridare centralità a questo territorio, di ridare importanza ad aree marginali della provincia. Oggi abbiamo la possibilità di ribaltare questa posizione, dato che sono il presidente della Provincia. Sono pronto a raccontare la nostra politica, le nostre progettualità e le nostre priorità».

Di Stefano è entusiasta del suo anno da sindaco di Sora e porta ad esempio il suo modello di città sostenibile, attenta ai bisogni dei cittadini ed accogliente. Ponti allestiti a festa con fioriere colorate, luci sul fiume Liri, grande festa di luci nel centro storico, tra i vicoli di Canceglie l'arte presepiale, il palaghiaccio in piazza Mayer Ross, gli eventi a San Rocco: un Natale di successo lo definisce il primo cittadino.

«Stiamo mantenendo tutti gli impegni presi in campagna elettorale, e questa è la cosa che mi fa più piacere. Sempre parlando del Pnrr siamo stati finanziati sulla digitalizzazione. Adesso stiamo aspettando la parte ambientale, sempre con i Pnrr, con le isole ecologiche interrate. Adesso partirà, dove programmata, anche la video sorveglianza. Per noi le periferie sono le priorità. Il nostro impegno è massimo nel raccogliere le istanze dei cittadini e le tramutiamo in fatti concreti: queste sono le cose che riescono a dare soddisfazione a chi amministra. E poi vediamo la soddisfazione dei residenti che vedono realizzate le loro richieste – ha concluso il sindaco Di Stefano - Bisogna lavorare incessantemente per le persone e questo è il nostro costante impegno».