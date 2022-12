Identificato l'aggressore del poliziotto accoltellato venerdì in via Puccini. È un uomo di origine straniera, irreperibile dalla sera dell'aggressione. Deve rispondere dell'accusa di tentato omicidio. Intanto migliorano le condizioni del poliziotto dei ruoli civili. Il quarantaquattrenne è tuttora ricoverato all'ospedale "Fabrizio Spaziani" del capoluogo, ma fortunatamente è fuori pericolo.

I fatti intorno alle 18 di venerdì, a due giorni dal Natale, nella parte bassa del capoluogo, non molto distante dalla stazione ferroviaria. Le sirene delle auto di polizia e carabinieri, l'ambulanza, hanno catturato l'attenzione dei tanti che si trovavano nei negozi vicini per acquistare gli ultimi regali. Poco dopo la notizia di un accoltellamento e della caccia all'uomo.

I fatti

L'aggressione sarebbe scaturita a seguito di una lite tra il poliziotto e il suo aggressore. Sembrerebbe per questioni di viabilità. Dieci i fendenti. Il poliziotto ha chiesto aiuto al vicino negozio di fiori.

Immediatamente la titolare ha contattato il 118. Sul posto è arrivato il personale medico con un'ambulanza con cui il ferito è stato trasportato nella struttura ospedaliera del capoluogo. Diverse le ferite riportate a seguito delle coltellate. Nel frattempo sono subito intervenuti carabinieri e polizia. Quindi la caccia all'uomo per le strade del capoluogo.

Gli agenti hanno avviato subito tutti gli accertamenti per fare luce sull'accaduto e rintracciare l'aggressore. All'interno del negozio di fiori c'erano anche alcuni clienti.

Il poliziotto è stato soccorso e trasportato allo "Spaziani". Fortunatamente non è in pericolo di vita.