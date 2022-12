Una tragedia di Natale che ha addolorato tutti nella cittadina di Cervaro. Una notizia che ha sconvolto come un fulmine a ciel sereno mentre si era immersi in auguri e pranzi di famiglia. Una donna di 77 anni è morta cadendo dalle scale della casa mentre raggiungeva i familiari per il pranzo di Natale. Probabilmente un malore, ma quel che è certo è che la signora è rovinata a terra e non si è più rialzata.

Aveva partecipato alla messa nella chiesa di San Paolo, aveva salutato tantissimi dei presenti e fatto auguri per poi rincasare. La caduta è avvenuta poco dopo e poco distante dalle figlie e da altri parenti che dovevano prendere parte al pranzo.

Immediata è stata la chiamata al 118 ma gli operatori, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.