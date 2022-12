Due giorni al Natale. Traffico intenso anche sulle strade del capoluogo. La corsa all'ultimo regalo. Negozi pieni di gente. Le sirene e i lampeggianti nella parte bassa del capoluogo hanno attirato l'attenzione dei tanti che ieri intorno alle 18 erano nella zona della stazione a Frosinone. Le voci di un accoltellamento hanno fatto subito il giro della città. Poi l'immediato arrivo dei soccorsi.

Un poliziotto dei ruoli civili, di 44 anni, ha chiesto aiuto a un negozio di fiori in Via Puccini. Era dolorante. Qualcuno lo aveva colpito con dieci coltellate. Trasportato con un'ambulanza all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone. La prognosi è riservata ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Fino alla serata di ieri dell'aggressore non c'era traccia. Indagini serrate della polizia per cercare di rintracciare l'autore. Alla base dell'aggressione ci sarebbero questioni di viabilità.

La ricostruzione

Erano circa le 18 quando, stando alle informazioni trapelate, sarebbe scaturita una lite tra il poliziotto e il suo aggressore. Lite sfociata in un accoltellamento. Dieci i fendenti. Il poliziotto ha chiesto aiuto al vicino negozio di fiori. Immediatamente la titolare ha contattato il 118. Sul posto è arrivato il personale medico con un'ambulanza con cui il ferito è stato trasportato nella struttura ospedaliera del capoluogo. Diverse le ferite riportate a seguito delle coltellate. Nel frattempo sono subito intervenuti carabinieri e polizia. Quindi la caccia all'uomo per le strade del capoluogo. Gli agenti hanno avviato subito tutti gli accertamenti per fare luce sull'accaduto e rintracciare l'aggressore. All'interno del negozio di fiori c'erano anche alcuni clienti, come diverse persone erano nelle attività vicine, oltre agli automobilisti in transito in via Puccini. La notizia di quanto accaduto ha destato tanto sconcerto. I soccorsi sul posto e le macchine di polizia e carabinieri non sono passati inosservati agli occhi delle tante persone che si trovavano nella parte bassa del capoluogo per gli ultimi acquisti prima di Natale.

Le indagini

Bocche cucite degli inquirenti. Fino alla serata di ieri le forze dell'ordine erano a caccia dell'aggressore. Aggressore che potrebbe avere le ore contate.