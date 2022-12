Accoltellato un poliziotto. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio in via Puccini, a Frosinone. L'uomo in questo momento si trova ricoverato all'ospedale "Fabrizio Spaziani". La polizia sta indagando su quanto accaduto. Le forze dell'ordine sono sulle tracce dell'accoltellatore. Ignoti ancora i motivi dell'aggressione.