Inciampa e batte la testa sul marciapiede. Paura poco fa in pieno centro a Cassino dove una signora anziana ha riportato una ferita alla testa piuttosto importante dopo essere caduta. Immediato l'intervento del 118 che ha stabilizzato la signora. Per poi trasferirla in ospedale. Tante le persone accorse dopo l'incidente.