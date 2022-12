Notificata al titolare di un bar del centro storico di Frosinone la sospensione della licenza per trenta giorni per aver venduto, in più occasioni, bevande alcoliche ai minori. La misura adottata dal Comune si è resa necessaria dopo controlli e successivi accertamenti effettuati della Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura di Frosinone.

A seguito della reiterazione della violazione, l'ufficio della Questura ha inviato una nota al competente ufficio del Comune di Frosinone per le determinazioni di specifica competenza. In occasione di un precedente controllo l'esercizio commerciale era stato anche destinatario di un provvedimento della Asl che ne imponeva la chiusura temporanea per carenze di natura igienico-sanitaria.

L'attuale provvedimento, emesso alla luce delle gravi e reiterate violazioni riscontrate, è il frutto non solo dell'indirizzo impresso dal Questore Domenico Condello all'attività di prevenzione, per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, ma anche della sinergia con gli altri enti coinvolti nelle attività di controllo, testimoniata dagli ottimi risultati complessivi che si raggiungono grazie alla loro preziosa collaborazione.