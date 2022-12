In occasione delle imminenti festività natalizie, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, di concerto con il Ministro della Salute, ha intensificato i controlli sui prodotti alimentari tipici del periodo.

L'operazione, pianificata a livello nazionale, ha consentito di ispezionare 882 imprese operanti nel settore produttivo e commerciale dei tradizionali prodotti dolciari e della filiera ittica, i cui consumi evidenziano un significativo incremento durante il periodo natalizio.

Il Nas di Latina ha eseguito complessivamente 37 controlli in pescherie, esercizi di panificazione e laboratori dolciari nelle province di Latina e Frosinone rilevando 8 non conformità per violazione delle norme igienico sanitarie, di rintracciabilità degli alimenti e sicurezza alimentare con conseguenti sanzioni amministrative per un importo complessivo pari ad euro 12.000 mila. Nello specifico 24 ispezioni sono state eseguite nella provincia di Latina e 13 in quella di Frosinone con rispettivo ammontare pecuniario di euro 7.000 e 5.000. Sequestrati nel sud pontino, prodotti ittici per un complessivi kg 100