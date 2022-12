Ladri senza scrupoli, che non rispettano nemmeno la sacralità del Natale e dei suoi simboli. Stavolta i malviventi hanno colpito tra le suggestive scene presepiali installate nel quartiere di Canceglie.

Ieri la brutta scoperta: rubate cinque casse bluetooth con le relative pennette usb, con grande dispiacere dell'associazione "Sora Antica" che ha allestito le scene e che si è detta pronta a sporgere denuncia contro ignoti.

«Il rammarico per il furto di strumentazione che arricchiva le scene con audio è grande - spiega con l'amaro in bocca il tecnico che ha collaborato alla loro realizzazione - Abbiamo tentato di creare un'atmosfera particolare tra i vicoli del centro storico con l'installazione di scene presiepiali ad altezza naturale e con l'audio che trasporta il visitatore indietro nel tempo. Rumori, suoni, melodie che conferiscono alle botteghe un bel mix tra audio e rappresentazione».

Un lungo e complesso lavoro per presentare ai tanti visitatori che in questi giorni affollano i vicoli di Canceglie un'immagine attrattiva e curata della città, lavoro che ora è tutto da rifare. Cinque scene sono state colpite dai ladri che hanno staccato la corrente hanno rubato le casse. Le altre scene, invece, non sono state toccate: la prima, la più esposta, quella di Riccardo Gulia, quella del fabbro che è protetta da una cancellata e la scena della balia con la cassa acustica posizionata in un punto raggiungibile solo con una scala. Tanti i messaggi di condanna del furto e di vicinanza all'associazione.