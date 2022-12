La Pulp edizioni, insieme all'associazione Frosinone Alta, ha proposto già il primo di tre appuntamenti con i libri e non solo. Tre aperitivi insieme agli autori, con momenti di lettura intervallati da intermezzi musicali, a cura della Whistle solo band, per tre serate da trascorrrere tra parole e musica. L'appuntamento è sempre alle 19.30.

Giovedì scorso l'osteria Moca ha ospitato l'incontro con Massimo Savona, autore dei romanzi editi dalla Pulp Un uomo marro' e Tutta colpa del verdana. Il secondo incontro sarà con l'autore Stefano Testa, che con la Pulp edizioni ha pubblicato Il testamento di Don Rodrigo e Il senso nascosto delle ferite ed è previsto per venerdì 30 dicembre alla galleria MAD in corso della Repubblica. Mentre mercoledì 4 gennaio l'ultimo appuntamento sarà al Polo Nord - Frosinone Alta, con Pierluigi Felli, che ha scritto, per citare soltanto alcune delle sue opere, i romanzi. Nella coda il veleno, Narcocorridos, Quindici uomini, Il giallo della nave fantasma, Tutti presenti meno uno, fino al recente Quando i santi marceranno.

Un progetto itinerante, dunque, che mette insieme cultura e intrattenimento. Una collaborazione tra la casa editrice Pulp e l'associazione Frosinone Alta dalla quale è scaturito un modo originale di raccontare la lettura e un'occasione di condivisione, che si inserisce tra gli eventi previsti in città nel periodo delle feste natalizie.