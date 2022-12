A poche ore dalla conquista della carica di presidente della Provincia, Luca Di Stefano resta concentrato sulla sua città. Perchè, spiega lui stesso, «se oggi sono arrivato ad essere presidente della provincia di Frosinone lo devo a Sora». E ripete il "mantra" che gli ha fruttato la fiducia della maggioranza dei suoi colleghi e degli altri amministratori ciociari: «Sarò il presidente di tutti e credo che con l'impegno, la tenacia e la caparbietà si possono raggiungere obiettivi sempre più grandi».

Poi si rituffa nel ruolo di sindaco e parla di un progetto che ha seguito personalmente. «Parliamo di via Scocciaformiche - spiega - che aspetta un intervento importante sulla pubblica illuminazione e la videosorveglianza che i residenti richiedevano da tanti anni e che non c'è mai stato. Voglio ringraziare il comitato di quartiere e soprattutto i residenti di via Scocciaformiche con i quali ho fatto più di dieci sopralluoghi per capire come poter arrivare a questo risultato.

Il prossimo 14 gennaio presenteremo il progetto di via Scocciaformiche e credo che avverrà proprio in loco, insieme ai residenti della zona e al comitato di quartiere. Parliamo di un importante traguardo raggiunto per una zona che nel tempo è stata dimenticata». Il sindaco allarga lo sguardo sulla altre zone periferiche: «Ho voluto fortemente puntare sulle periferie - sottolinea - Siamo stati nella zona Compre, in via Cocorbito per la riqualificazione e adesso in via Scocciaformiche.

Ci saranno anche altri interventi importanti nelle periferie per dare un messaggio chiaro: questa amministrazione parte dalle periferie per arrivare al centro. Sono contento anche del contributo dei tanti cittadini, vedo una città veramente attiva, che sta aiutando il proprio sindaco, perché un sindaco da solo non è in grado di gestire tutte queste cose. E questo grazie ai comitati di quartiere, ai loro presidenti, e al consigliere Francesco Monorchio, che sta facendo un ottimo lavoro di aggregazione e di programmazione dei comitati stessi. Insieme a tutti loro, nei prossimi anni questa città potrà avere tante soddisfazioni».