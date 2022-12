Tragedia in un'abitazione a Colle Capito a Veroli. Cade da una scala e muore. La vittima è un cinquantottenne È successo intorno alle 9.30. Sul posto è arrivata anche un'eliambulanza ma purtroppo per l'uomo i soccorsi sono stati inutili. La notizia si è diffusa poco dopo destando tanto dolore e incredulità. Dalle prime informazioni sembrerebbe che il verolano stesse sistemando delle viti a un montacarichi utilizzato per la legna quando la scala si è girata. Il cinquantottenne è precipitato dal secondo piano.