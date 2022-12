Come ogni anno, il periodo delle festività natalizie rappresenta un'occasione in più per donare agli altri e per contribuire alle cause benefiche. E come ogni anno l'associazione italiana contro le leucemie ha rinnovato l'appuntamento con la solidarietà. Nei giorni 8,9,10 e11 dicembre la sezione Ail di Frosinone è scesa in piazza con i suoi circa 150 volontari, in 46 comuni della provincia, per distribuire le tanto apprezzate stelle di Natale, diventate il simbolo della lotta contro le leucemie, i linfomi, il mieloma e altri tumori del sangue. Oltre alle tradizionali piante, poi, quest'anno sui banchetti dell'Ail si potevano trovare anche i "Sogni di cioccolato", una dolce riproduzione del tradizionale fiore natalizio.

«Anche quest'anno Ail Frosinone Ireneo Odv non è mancata all'appuntamento - racconta la presidente della sezione provinciale Maddalena Murchio - distribuendo circa 5.200 stelle di Natale, 1.600 "Sogni di cioccolato" e altri gadget, a fronte di una donazione che verrà impiegata per i progetti in programma per il nuovo anno, come il servizio di psico-oncologia, il servizio navetta e altro ancora. È grazie ai volontari e ai sostenitori, forza pulsante e trainante dell'associazione, che si è potuti giungere a questo risultato - conclude la presidente - Il ringraziamento va a loro e a tutti i comuni della provincia che ci hanno ospitato con tanto calore».

Una tradizione, quella di Ail, che va avanti dal 1989, come spiegano dall'Ail di Frosinone, quando, grazie all'intuizione della presidente della sezione di Reggio Calabria, furono vendute le prime 500 stelle di Natale per acquistare dei macchinari necessari all'ematologia locale. L'idea piacque così tanto che, ben presto, altre sezioni si unirono all'iniziativa e oggi, grazie alle "Buone stelle" dell'Ail, distribuite su moltissime piazze italiane, possono essere sostenuti e implementati molti progetti, dalla ricerca scientifica, all'assistenza ai pazienti ematologici, al supporto ai centri di ematologia.