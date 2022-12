A Frosinone arriva la tombolata dei nonni. Il nuovo appuntamento per "Natale Insieme", il calendario di eventi allestito da diverse associazioni con il supporto del Comune di Frosinone, si arricchisce di un evento dedicato alla terza età e ai più piccoli. Oggi, a partire dalle ore 18, la villa comunale di Frosinone ospiterà la "tombolata dei nonni".

«L'iniziativa, organizzata dall'assessorato ai servizi sociali di Fabio Tagliaferri - ha dichiarato il sindaco, Riccardo Mastrangeli - costituirà un'occasione per nonni e nipoti di condividere un momento di gioia e condivisione, celebrando nel modo migliore lo spirito delle festività natalizie». «L'evento, che includerà un piacevole momento conviviale vedrà la partecipazione dei centri anziani della città e non solo - ha dichiarato l'assessore Tagliaferri - In questo periodo, l'amministrazione ha sentito la necessità di moltiplicare l'attenzione per le categorie fragili».