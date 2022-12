Andrà in scena il 6 gennaio 2023 la sedicesima edizione del "Festival artistico dell'Epifania" a Ferentino. L'artefice della kermesse Oreste Datti, in arte "Califfo Ciociaro", vuole dedicarla al compianto presidente della Pro loco Luigi Sonni. Lo show "Noi le cantiamo &… così" si svolgerà il giorno dell'Epifania, nel centro polivalente in via Bartoli.

Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia da Covid, torna la manifestazione realizzata di concerto con lo sponsor "Mary Gold" e con il patrocinio dell'assessorato allo spettacolo e della Pro loco. Il "Festival artistico dell'Epifania" 2023, ricorda il "Califfo Ciociaro", costituisce una vetrina ad esibizioni, non una gara. Ci saranno attestati di partecipazione per tutti gli artisti protagonisti. Presenterà il "Califfo" ed è assicurata la presenza di artisti ospiti e giovani promesse; l'ospite d'eccezione sarà la cantante Medea, la "Bertè ciociara".

Tante sorprese per un appuntamento inserito dall'amministrazione comunale nel calendario degli eventi natalizi e di fine e inizio d'anno. L'art director ringrazia il sindaco Antonio Pompeo, l'assessore Angelica Schietroma, la Pro loco e tutti gli sponsor e artisti che interverranno. Per informazioni chi è interessato all'evento può rivolgersi al numero telefonico 3406803781.