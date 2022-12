Approvato l'emendamento in commissione bilancio per stanziare 35 milioni in quattro anni, cinque dei quali già per il 2023, per l'edilizia sanitaria delle province di Frosinone e Latina. «Finalmente, potremo procedere al raddoppio dell'ospedale di Frosinone, di quello di Cassino e all'adeguamento strutturale di quello di Formia, attivando subito le progettazioni ed i primi lavori - ha affermato l'onorevole Nicola Ottaviani, segretario della commissione bilancio della Camera dei Deputati - Si realizzerà, cosi, l'ampliamento delle nostre strutture pubbliche, con la possibilità di far fronte contemporaneamente alle due differenti tipologie di patologie, garantendo la dignità e la centralità alla figura del paziente».

«Dopo che la sinistra alla Regione, per anni, aveva dimenticato la sanità nel Basso Lazio, in provincia di Frosinone e di Latina, adesso cambiamo un pezzo di storia e di qualità della vita per i nostri cittadini - ha continuato Ottaviani - Durante i picchi del Covid, ormai una pandemia ciclica, i nostri ospedali, con superfici esigue e non proporzionate ad una popolazione di circa 650.00 assistiti, vengono convertiti in emergenza Covid, costringendo i pazienti ordinari a liste di attesa di anni o a recarsi altrove, per diagnosi ed accertamenti di routine».

«Un ringraziamento forte a tutta la Lega Salvini Premier per aver condiviso questo percorso e in particolare ai sottosegretari Durigon e Freni, per un gioco di squadra costante, nel corso della maratona notturna degli ultimi giorni, nella commissione bilancio della Camera».