Un Consiglio comunale con l'opposizione che resta a casa. Ieri a Palazzo Munari in pochi hanno risposto all'appello. Solo cinque i consiglieri di minoranza presenti in aula. Nonostante le numerose assenze la discussione si è concentrata su diversi temi centrali nel dibattito del capoluogo. La seduta è stata aperta dall'interrogazione del consigliere Vincenzo Iacovissi che ha portato in aula la questione della carenza dei parcheggi per i pendolari della stazione ferroviaria. Il Comune da qualche mese stava studiando diverse soluzioni per recuperare posti auto. E ieri Anselmo Pizzutelli, consigliere con delega allo Scalo, ha annunciato che da oggi sarà aperto il parcheggio di fronte alla Sif, vicino all'agenzia delle entrate.

«Il nostro scopo è quello di dare la possibilità ai pendolari di poter sostare – ha detto Pizzutelli – Quindi abbiamo concordato di predisporre dei cartelli con orari e divieto di sosta dei mezzi pesanti, che però verranno installati nei prossimi giorni. In questo modo recuperiamo una settantina di posti auto». Per quanto riguarda invece il parcheggio adiacente alla scuola media "Luigi Pietrobono" «occorrono energie economiche che sono fuori portata dalle casse del comune», ha spiegato il sindaco Mastrangeli. E quindi resta ancora un'ipotesi in fase di studio.

Il consigliere Angelo Pizzutelli ha portato in aula un'altra questione centrale nel dibattito pubblico, ossia quella delle isole pedonali. Il vicesindaco e assessore all'ambiente Antonio Scaccia ha detto che il Comune andrà avanti con questo esperimento. L'assessore al commercio sta incontrando i commercianti, anche ieri c'è stata un'altra riunione e alla fine si è arrivati a un compromesso. «Abbiamo messo in programma alcune manifestazioni – ha detto Scaccia – come punto di incontro per attirare persone sulle isole pedonali. Solo miopia e cecità portano a dire che le isole pedonali non vengono frequentate. I cittadini che incontro sono tutti favorevoli a lasciarle. Io sono fermamente contrario ad abolirle. Questo esperimento sta portando dei frutti e continueremo così. C'è una lotta importante all'inquinamento e non è possibile tornare indietro».

Pizzutelli è tornato a parlare anche della situazione in cui versa il palazzetto Coni. In merito il consigliere Francesco Pallone, con delega allo Sport, ha annunciato che è in fase di definizione un protocollo d'intesa tra la società "Sport e Salute", proprietaria dell'immobile, la Regione Lazio e il Comune. Con l'obbligo di concedere in locazione al Comune l'immobile per un periodo di anni prestabiliti e dietro il pagamento di un canone di locazione. Aggiornamento al 3 gennaio, per un incontro con la società "Sport e Salute" e il 10 con la Regione per far in modo che il Comune torni a gestire il palazzetto.

Infine, la seduta si è conclusa con l'approvazione di efficacia della variante puntuale per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei lavori per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico in località Casaleno.