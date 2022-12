Il segretario regionale della Cisl, dati alla mano, traccia il bilancio dell'anno che sta per concludersi. «Un anno "inedito" e che ha messo seriamente alla prova il sistema produttivo ed economico del Lazio», dichiara, sottolineando la necessità per il 2023 di compiere scelte nette e condivise. «Anche la nostra regione è stata investita da questa fase completamente insolita - aggiunge - caratterizzata dalla pandemia non ancora conclusa, dall'emergenza climatica e dalla guerra in Ucraina, con la conseguente crisi economico-sociale».

Il 2023 dovrà essere per Coppotelli occasione per invertire il trend. «Il nuovo anno - argomenta - impone la capacità di programmare ma anche la volontà di reagire. Le diseguaglianze, a ogni livello, sono aumentate in maniera esponenziale. Il caro energia e l'aumento delle materie prime hanno rappresentato un vortice letale per le famiglie, per le aziende e l'intero sistema produttivo».

Sottolinea, poi, che i dati Istat dicono che il Lazio cresce meno rispetto ad altri territori. La Cisl non nasconde, infatti, le sue preoccupazioni, ricordando che lo studio della Cgia di Mestre prevede 12.665 disoccupati in più nel Lazio per il 2023: 5.299 a Roma, 3.160 a Latina, 2.805 a Frosinone, 1.084 a Viterbo, 317 a Rieti.

«Le elaborazioni di Bankitalia - spiega - certificano che nella nostra regione uno dei traini è l'edilizia, grazie ai diversi bonus previsti. Ma bisognerà investire in tutti i territori». Tra i settori prioritari sui quali intervenire la scuola, in cui quest'anno sono mancati all'appello 3.000 professori e 1.200 unità di personale Ata, e la Sanità del Lazio. «Come Cisl siamo orgogliosi che le nostre federazioni di categoria abbiano ottenuto con capacità e caparbietà la proroga di un anno per 4.800 precari della sanità - spiega il segretario regionale - È un passo decisivo in attesa dei bandi assunzionali.

Non dobbiamo altresì sottovalutare il fenomeno della desertificazione bancaria - aggiunge - Negli ultimi anni, nel Lazio sono stati chiusi 800 sportelli bancari e in 90 Comuni della nostra regione non ci sono né filiali bancarie né bancomat». L'aumento esponenziale dei costi energetici, poi, preoccupa per le ricadute nei settori manifatturieri ad alto impatto energivoro. «L'intero sistema produttivo è "sotto attacco" - afferma Coppotelli - Non è accettabile che le aziende preferiscano chiudere o ricorrere alla cassa integrazione perché i costi di produzione sono troppo alti. La sicurezza sul lavoro resta un tema centrale - aggiunge - Nel 2022 le denunce di infortuni sul lavoro nel Lazio sono state 46.070 (nel 2021 erano state 29.550). E ci sono state 14 vittime».

Affronta, inoltre, il tema della digitalizzazione della pubblica amministrazione, fondamentale per abbattere i tempi della burocrazia e per attrarre investimenti. «Un altro caso Catalent non può e non deve ripetersi - dice - Il 2023 per la Cisl del Lazio sarà l'anno della resilienza e della reazione. Il combinato disposto delle diseguaglianze e dell'aumento delle povertà, le difficoltà dei pensionati e dei disoccupati, mina alla radice l'intero sistema economico e di relazioni. Il Pnrr - conclude - può e deve rappresentare un volano di rinascita ma occorrono scelte rapide, nette e condivise con la persona al centro».