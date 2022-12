Grande paura ieri mattina nei pressi dei giardini di piazza XIII Gennaio, dove una donna è stata morsa da una cane. La signora stava camminando con il suo cagnolino al guinzaglio quando è stata avvicinata da un altro cane che ha iniziato ad abbaiare furiosamente all'indirizzo dell'animale.

A quel punto la donna ha preso in braccio il cagnolino per difenderlo ed è stata morsa a una gamba. È riuscita comunque a liberarsi dal morso e a chiamare i soccorsi.

La signora è stata subito accompagnata al pronto soccorso per la medicazione delle ferite riportate, fortunatamente non gravi, mentre sul posto dell'aggressione sono giunti i vigili urbani per eseguire i rilievi di rito e per raccogliere eventuali testimonianze. Non è chiaro se il cane aggressore sia un randagio.