Ciclista investito sulla Monti Lepini a Frosinone, poco distante dall'entrata dell'autostrada del Sole. Sul posto il personale medico per soccorrere l'uomo è trasportarlo in ospedale per le cure del caso. È successo dopo le 20. Il conducente del veicolo che lo ha investito si è subito fermato a prestare soccorso. Sul posto gli agenti della polizia per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare.