La Casa della Salute adesso è più facile da raggiungere. Grazie all'installazione della segnaletica stradale indicante la struttura sanitaria, che ha registrato il potenziamento di alcuni servizi negli ultimi tempi e, quindi, vede arrivare molti utenti provenienti anche da fuori città i quali non conoscendo la città, ora hanno la possibilità di seguire la cartellonistica attualmente in formato cantieristico, di colore giallo con scritta nera, sistemata sia all'imbocco inferiore di via Porta Maggiore, che nei vari incroci stradali del centro città.

Nei giorni scorsi si sono registrati molti disagi, proprio per la mancanza dei cartelli stradali e per via dei lavori in corso in via Porta Maggiore, là dove il navigatore dell'auto ti porta a transitare per raggiungere più facilmente la Casa della salute in piazza Dell'Ospizio. Diversi automobilisti si sono smarriti sulle strade cittadine e addirittura una donna di Fiuggi, cercando la struttura, si è infilata non volendo in un vicolo del centro storico, rimanendo bloccata e danneggiando l'auto. Il problema è stato preso di petto in particolare dall'assessore alla sanità Franco Martini, che si è immediatamente interessato, segnalando quanto stava accadendo all'ufficio tecnico del Comune e al comando della polizia locale. I vigili urbani, raccogliendo anche la segnalazione di Martini, si sono attivati a loro volta facendo sì che si arrivasse in breve tempo alla realizzazione della segnaletica che da provvisoria, ci auguriamo, diventerà definitiva al termine dei lavori in via Porta Maggiore.