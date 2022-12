Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di ieri a Monte San Giovanni Campano, ferito un operaio campano di 38 anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza e un'automedica. È stata allertata anche una eliambulanza, ma fortunatamente le condizioni dell'uomo, diversamente da come è sembrato in un primo momento, non erano gravi. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Frosinone con l'ambulanza. Sono intervenuti, inoltre, i carabinieri come da prassi in simili circostanze.

La ricostruzione

L'infortunio si è verificato intorno alle 14.30. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, il trentottenne stava effettuando lavori di manutenzione ad un palo della pubblica illuminazione quando è caduto.

I soccorsi

Immediatamente sono stati contattati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i militari e il personale medico. Chiesto l'intervento anche di un'eliambulanza, atterrata nel campo sportivo San Marco. Ma, come detto, non è stato necessario il trasferimento con l'elicottero dell'Ares 118.

Il campano è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone.

Diverse le persone che hanno raggiunto il luogo dell'infortunio e il campo sportivo, anche richiamate dall'arrivo dei soccorsi e in particolare dell'eliambulanza, poi ripartita vuota.