A causa dell'interruzione del flusso idrico, domani, 20 dicembre 2022, alcune scuole dell'infanzia e primarie di Ferentino resteranno chiuse agli alunni. In particolare sono costrette ad osservare la chiusura, per mancanza di acqua potabile, la scuola dell'infanzia e primaria "Simone Cola" in zona Giardino, l'asilo nido comunale, idem in località Giardino, via Pozzillo (stessa sorte per l'asilo nido privato "Piccoli Pulcini" adiacente la Variante Casilina). Il disagio a causa della necessità di effettuare interventi di manutenzione da parte di Acea Ato5 presso il Rilancio Scrofino. L'interruzione del servizio idrico interesserà tutto il centro storico e diverse zone della città, dalle 9,30 alle 17,30, salvo imprevisti. La chiusura delle scuole comunali è imposta da una specifica un'ordinanza sindacale a firma del vicesindaco Lucia Di Torrice.