Fa tappa oggi a Ceprano "Ciociaria in salute", il programma di screening pianificato dopo l'acquisto di un nuovo ecografo. La campagna di prevenzione gratuita accelera e dopo gli appuntamenti a Castelliri e Arce oggi si ferma a Ceprano dove, nello studio del dottor Fabio Celletti, saranno effettuati test ecografici riguardanti la diagnosi di patologie relative all'aorta addominale. L'appuntamento è dalle 15 alle 18,30, per effettuare gratuitamente le ecografie degli archi aortici. I test sono riservati esclusivamente agli over 65. Inoltre, per partecipare, è necessario contattare il numero telefonico 324-6815144 in orario di ufficio, mentre non è possibile partecipare a più di uno degli screening gratuiti che "Ciociaria in Salute" organizza nei Comuni della provincia di Frosinone e che, progressivamente, toccheranno tutta la Ciociaria.

In ogni occasione, oltre agli esami ecografici, sarà effettuato, sempre gratuitamente un esame audiometrico, per valutare le capacità uditive dei partecipanti. Complessivamente sono dodici le giornate di prevenzione già svolte e oltre 600 le visite effettuate, tra ecografie e test dell'udito. Spesso, grazie a questi esami, sono state individuate per tempo problemi di salute a carico dei partecipanti, che quindi hanno avuto la possibilità di intervenire tempestivamente con profilassi adeguate.

Soddisfatto il titolare della società "Udica" di Frosinone, il giovane imprenditore Giacomo Spaziani, che ha ideato, voluto e promosso la campagna di prevenzione gratuita "Ciociaria in Salute", per i risultati fin qui ottenuti e quindi per avere dato la possibilità a centinaia di persone di usufruire di importanti visite specialistiche gratuitamente e senza dover attendere i tempi, spesso molto lunghi, delle strutture pubbliche.