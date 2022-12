È morto per le ferite riportate nello schianto avvenuto ieri sul tratto che collega Villa Literno a Castelvolturno. Aldo Lauro, 22 anni, figlio del noto ginecologo Lauro del Santa Scolastica, ha impattato contro un guard rail. In sella con lui su una moto di media cilindrata un amico, ora in gravi condizioni. I funerali del giovane si terranno a Napoli. Forte il cordoglio dei medici e degli infermieri che si stringono alla famiglia.