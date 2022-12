Dal portale di Obiettivo Sostenibilità Scuole si può seguire il percorso didattico gratuito "Missione Ri-Generazione" per conoscere i green job e le figure professionali che lavorano nell'ambito della sostenibilità e dell'economia circolare, anche in un'ottica di orientamento post scolastico.

"Obiettivo Sostenibilità Scuole" è un progetto formativo realizzato da Itelyum in collaborazione con WeSchool, che fa parte della Green Community del ministero dell'Istruzione. "Missione #Ri-Generazione", propone una sfida in tre atti attraverso i libri game, quiz interattivi per imparare divertendosi.

Nella prima fase vengono testate le conoscenze nel campo del riciclo e della sostenibilità: nel librogame "Party hard - Recycle harder" bisognerà organizzare una festa memorabile senza danneggiare l'ambiente con i rifiuti. Nella seconda fase, si vestiranno i panni dell'investigatore della sostenibilità, reclutato per stilare l'identikit dei green worker. L'utente dovrà scoprire di che cosa si occupano, qual è la loro storia, ma soprattutto perché saranno i "most wanted" nel futuro mondo del lavoro.

Nella terza fase, il librogame "Missione #ri-Generazione: la sfida finale" consiste in una prova rispetto a quanto appreso nei due precedenti imparato. Una sfida da completare, innovando la propria azienda a colpi di sostenibilità e riciclo, calandosi nella realtà quotidiana dei professionisti green.

Un percorso che permette, quindi, di conoscere i principi dell'economia circolare, scoprire e approfondire alcune delle professioni legate alla sostenibilità, migliorare la capacità di lavorare in gruppo e di ricercare informazioni verificate, le competenze di analisi e sintesi delle informazioni e le abilità di esposizione in pubblico e di problem solving e di imparare a gestire rifiuti e risorse in chiave sostenibile.