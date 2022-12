Contagi stabili in provincia di Frosinone. Il bollettino emesso ieri dall'Asl di Frosinone ha disegnato un quadro con 139 nuovi contagiati (di cui 9 rilevati fuori dai confini provinciali) a fronte di 935 tamponi effettuati. I nuovi negativizzati finiti a referto sono stati 264, circa venti in meno rispetto alla rilevazione precedente; per fortuna non si è registrato alcun decesso. Le persone ricoverate in ospedale sono a quota 57.

Nel Lazio sono stati 2.022 i nuovi casi positivi registrati 17 in più rispetto al dato precedente. Nelle ultime 24 ore i tamponi processati sono stati 13.942, fra cui 3.015 molecolari e 10.927 antigenici: il rapporto fra positivi e tamponi è di 14,5%, come ha comunicato l'assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato nel consueto bollettino di aggiornamento sull'andamento del Covid-19. Le persone guarite sono state 2.118, mentre i morti sono stati 2, 2 in meno rispetto a ieri. A Roma i nuovi contagi sono stati 1.022, nelle province 514.