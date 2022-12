Una sala gremita di addetti ai lavori e non, per parlare di turismo, cultura e valorizzazione. Ieri il palazzo del consorzio industriale del Lazio ha ospitato l'incontro organizzato dalla consigliera regionale del Pd e candidata in corsa per la rielezione, Sara Battisti. Hanno accolto l'invito circa settanta tra associazioni, guide e operatori turistici. Un'iniziativa per raccontare cosa è stato fatto in termini di valorizzazione turistica e culturale, ma anche per condividere e raccogliere idee e progetti per lo sviluppo futuro del territorio.

«Quando nel 2018 mi sono candidata al consiglio regionale al primo punto del mio programma c'erano la valorizzazione del nostro patrimonio e la collaborazione tra il terzo settore, gli enti, le amministrazioni e i privati», ha ricordato Sara Battisti. «Le presenze di questa sera - ha continuato - mi confermano che quel lavoro, iniziato nel 2018, inizia a concretizzarsi. I dati sui flussi turistici dicono che la provincia di Frosinone inizia a essere scelta come meta del turismo cosiddetto esperenziale», ha sottolineato, ricordando, tra l'altro, come i risultati raggiunti e le occasioni colte siano state frutto di un lungo lavoro.

«Quando siamo arrivati - ha detto - abbiamo trovato una Regione che da tutti i punti di vista soffriva. Grazie al buon lavoro di squadra che abbiamo portato avanti negli ultimi dieci anni, oggi la Regione è un ente riconosciuto da tutte le amministrazioni locali, dalle imprese, dalle famiglie e dai giovani. Sono stati anni difficili in cui abbiamo dovuto fare fronte a situazioni particolari, durante i quali abbiamo dato risposte immediate ai bisogni dei cittadini. C'è ancora tanto lavoro da fare - ha concluso Battisti - ma interrompere questo lavoro e affidare ad altri quello che abbiamo fatto significa tornare dieci anni indietro, invece noi vogliamo andare avanti».