La discesa dei casi prosegue. Ieri 135 dopo i 136 di giovedì su 1.251 tamponi. Si registra un nuovo decesso, il terzo della settimana, mentre i ricoverati scendono da 64 a 60. Sale l'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale, mentre diminuisce il tasso di positività.

La giornata

Sono 135 i nuovi casi con il totale settimanale che sale a 771 alla media di 154,20 ogni 24 ore. Inferiore alla media attuale, nell'ultimo periodo, c'è solo quella nel periodo 6-12 giugno, chiuso a 145,86. Negli ultimi sette giorni, i contagiati sono 1.254 alla media di 179,14 con un incremento dello 0,64% sul periodo precedente. Tuttavia, la settimana passata risulta condizionata dalla doppia giornata di festa che, in parte, rende il confronto inattendibile. Rispetto a quattordici giorni fa (1.373 i casi a 196,14 di media) si ha una diminuzione dell'8,66%. L'ultima settimana chiusa a una media superiore ai 200 casi è quella tra il 21 e il 27 novembre con 228.

A dicembre si registrano 2.910 positivi alla media di 181,87 che è ancora la migliore di tutto il 2022. Al 16 novembre i casi erano 3.352 a 209,50 di media. Rispetto ad allora la flessione è del 13,18%.

Il decesso

Si conta una nuova vittima. Nel bollettino diffuso dall'Asl figura il decesso di un uomo di 84 anni residente a Frosinone. Si tratta del terzo morto in quattro giorni seguito a un periodo nel quale per otto giorni di fila non si erano verificati decessi.

Gli altri numeri

Calano da 64 a 60 i ricoverati per Covid. Ieri si sono registrati due nuovi ingressi in ospedale. Tuttavia, di questi nessuno si trova in terapia intensiva. Rispetto all'inizio del mese gli ospedalizzati crescono di 12 unità, mentre rispetto al minimo di 24, ottenuto l'11 dicembre, l'incremento è di 36. Sul fronte dei guariti, invece, ieri ne sono stati comunicati 285 con il dato settimanale che si porta a 1.356. Su numeri destinati a superare il totale della precedente settimana. L'incidenza per 100.000 abitanti cresce da 249,69 a 262,89 scontando l'effetto post 8 dicembre con gli appena 72 casi. Rispetto al passato venerdì la differenza è impercettibile, visto che allora l'incidenza era a 261,22. Il 2 dicembre, invece, tale indicatore era a 278,41. Da sedici giorni l'incidenza è scesa sotto 300 e non ha mai superato i 290,99 del 1° di dicembre. Il tasso di positività, al contrario, diminuisce al 10,79% visto anche il deciso incremento del numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore, passati da 962 a 1.251. Ciò comporta un abbassamento anche della media settimanale che scende al 15,26% su livelli che non si verificavano più dalla prima settimana di settembre, terminata con il 14,47%. In questa settimana il numero dei tamponi, nonostante il dato di ieri, sta diminuendo, ora sono 5.165. Finora solo una volta sono stati superati i 1.300 giornalieri, mentre nella precedente per due volte si era andati oltre i 2.000.

Il bollettino regionale

Sono 4.767 i tamponi effettuati nel Lazio, informa l'assessore Alessio D'Amato. Così si registrano 2.005 nuovi casi positivi (-82 rispetto al giorno prima), 4 decessi (0), 827 ricoverati (-39), 27 pazienti nelle terapie intensive (-1) e 2.359 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,5%.