Se normalmente si riescono a produrre intorno alle 370 auto al giorno, ieri a Cassino Plant si sono costruite molte meno vetture. Complice l'adesione allo sciopero indetto da Cgil e Uil che ha visto una buona adesione da parte del mondo metalmeccanico. «Di solito si producono 370 auto in un giorno - ha detto il segretario Frosinone - Latina Fiom-Cgil, Donato Gatti - per la giornata di ieri avevano abbassato la produzione a circa 270 ma si sono prodotte 210 vetture».

Dunque, un segnale chiaro della volontà del mondo sindacale e operaio di avere riforme chiare dal governo, buste paga degne di questo nome e una gestione del settore che permetta una stabilità lavorativa. «Due i pullman - ha aggiunto Gatti - di partecipanti, da Frosinone e da Latina presenti in piazza a Roma per lo sciopero regionale. L'adesione è stata buona». Fondamentali, per la Fiom, le rimostranze sul tema dei salari e delle riforme del governo per un settore in enorme sofferenza.