Domani, 17 dicembre, la raccolta alimentare della Caritas che anticipa il Natale in tutti i supermercati dei territori appartenenti alla diocesi Frosinone - Veroli- Ferentino. «Siamo in un territorio in cui la gente ha nel cuore il bene e vuole esprimerlo - ha dichiarato il vescovo Ambrogio Spreafico - la raccolta alimentare dimostra che se si indica una via per far del bene le persone sono disponibili ad aiutare il prossimo».