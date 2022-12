Esce fuori strada e si ribalta con l'auto lungo la provinciale verolana, poco prima di Aia Cianchetti. È successo dopo le 9. Fortunatamente nulla di grave per il conducente ma inevitabili i danni alla carrozzeria dell'auto. Sul posto gli agenti della polizia locale di Veroli per i rilievi di rito e le operazioni di viabilità. Quello di questa mattina è il terzo incidente in due giorni nello stesso tratto. Anche ieri due macchine sono uscite fuori strada.