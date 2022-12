Un maxi finanziamento da trecentomila euro da poter utilizzare sull'ex scuola media di via don Giuseppe Lavalle. È l'importante novità che interessa il comune di Coreno Ausonio.

Con grande soddisfazione apprendo del finanziamento concesso di 300.000 euro dall' Agenzia per la Coesione Territoriale "Infrastruttura sociale di Comunità" al nostro comune (classificatosi 643 su 2186 progetti ammessi in tutta Italia) da utilizzare sui locali ex scuole medie di via don Giuseppe Lavalle per il completamento del centro come consulenza dei servizi culturali sportivi-sociali, dell'assistenza e dell'accoglienza» ha affermato il sindaco Simone Costanzo.

Ha poi aggiunto: «Abbiamo lavorato molto e in silenzio sui progetti del Pnnr e i risultati si stanno vedendo». Il primo cittadino di Coreno Ausonio Simone Costanzo sottolinea come questo importante risultato sia il frutto del lavoro di squadra e, proprio per questo, ringrazia tutto il gruppo, «gli uffici comunali, l'ufficio progettazione della XIX Comunità Montana e tutti i cittadini che ci sostengono e ci spronano. Un ulteriore tassello che amplierà l'offerta dei servizi della nostra comunità rendendolo più attrattivo e più competitivo».